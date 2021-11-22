Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы все население страны или получит прививку от коронавируса, или столкнется с последствиями инфекции.

Об этом сообщает в понедельник, 22 ноября, "RT" со ссылкой на заявление министра здравоохранения Германии.

"Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелен или мертв", - заявил Йенс Шпан.

Министр здравоохранения призвал всех немцев сделать прививку от коронавируса.

Вместе с этим, Йенс Шпан сообщил, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет ускорить появление коллективного иммунитета.

Заявление министра прозвучало на фоне высказываний ряда немецких политиков о возможном введении принудительной вакцинации на территории страны.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер рассказал, что рост числа заболевших среди невакцинированных "пробил потолок". Премьер надеется, что правительству Германии не придется вводить обязательную вакцинацию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии запретят проводить эвтаназию непривитым от коронавируса людям, поскольку процедура эвтаназии и подготовка к ней требует не только ответственности и решения того, кто решил уйти из жизни, но и человеческой близости. Которая, в свою очередь, может стать предпосылкой для распространения коронавируса.

Также мы писали, что в Германии хотят ужесточить правила доступа на рождественские рынки и другие массовые мероприятия. По мнению главы Минздрава Германии, так называемого правила 3-G (привит, выздоровел или имеет отрицательный тест) будет недостаточно. Йенс Шпан предложил открывать доступ к публичным мероприятиям лишь тем, кто был вакцинирован или выздоровел и при этом имеет отрицательный тест, который следует делать ежедневно.