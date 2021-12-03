В Украине четвертый день подряд наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Вчера Covid-19 выявили у 13 777 жителей нашей страны.

Об этом в Facebook 3 декабря сообщила пресс-служба Минздрава.

По информации ведомства, из 13 777 человек, которые вчера заразились коронавирусом, оказалось 1 279 детей и 222 медика. В больницы в течение вчерашних суток, 2 декабря, попали 2 992 пациента с ковидом. 22 893 человека вчера выздоровели от коронавируса. 509 случаев болезни оказались летальными.

Вчера в Украине сделали 206 710 прививок от коронавируса. 70 581 человек получил первую дозу вакцины, 136 129 получили вторую прививку.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 477 649 случаев коронавируса. Из них 87 566 оказались летальными. 3 018 620 человек уже выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за нового штамма коронавируса "омикрон" в Украину запретили въезд иностранцев и лиц без гражданства из восьми стран Южной Африки.

Также мы сообщали, что недавно глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил повторение в Украине тотального карантина, как весной 2020 года.

Впрочем, на сегодня регионы Украины постепенно утрачивают показатели красной ковид-зоны. В числе регионов, где ситуация стабилизировалась, в том числе и Киев.