В России разработали препарат "Авиандр" для лечения тревожного расстройства, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Разработкой занимаются сотрудники высокотехнологичного проекта Национальной технологической инициативы "Авинейро".

"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность", - сообщила директор проекта Елена Якубова.

Отмечается, что тревожное расстройство является самым распространенным последствием коронавируса. По словам Якубовой, препарат "Авиандр" снижает уровень тревоги более чем в два раза. Также препарат оказал и заметный антидепрессивный эффект.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в Минздраве объяснили украинцам, как справиться с тревожностью во время пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что недавно в ВОЗ впервые описали постковидный синдром.