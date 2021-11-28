Ученые нью-йоркского университета исследовали, что каждый седьмой человек, переболевший коронавирусом, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем. Причины могут быть разными: заметное снижение уровня кислорода, перегрузка иммунной системы, свертываемость крови или непосредственное попадание вируса в мозг. Даже через несколько месяцев после выздоровления от ковида можно внезапно потерять чувствительность или наоборот стать чрезмерно чувствительным, чувствовать безудержный голод или недостаток аппетита, сонливость или бессонницу. Боль в теле, страх, агрессию, апатию.

Видео о том, как постковидный синдром влияет на психическое здоровье человека опубликовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Иногда то, что кажется затяжным недостатком настроения может развиться в серьезное психическое расписание и даже привести к инсульту, диабету или заболеванию сердца. В случае постковидного синдрома рекомендуется посетить психиатра, которые сможет прописать лечение, поможет улучшить текущее состояние и предотвратить негативные последствия.

В ведомстве украинцев призвали обратиться к врачу, если появились следующие симптомы после выздоровления:

сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей;

общая тревожность, которая является следствием не только передающегося вируса, но и карантина и изоляции;

перемены настроения, депрессивные состояния, негативные и даже суицидальные мысли;

галлюцинации, самые распространенные из которых - искажения обоняния, но также случаются со слепыми, слуховыми и тактильными (мурашки по телу).

Ранее в МОЗ рассказали украинцам о постковидном синдроме и дали советы, как восстановиться после него.

Кроме этого, недавно всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально описала постковидный синдром (long COVID), от которого страдают до 20% переболевших COVID-19.