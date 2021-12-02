Во Всемирной организации здравоохранения связывают появление новых все более опасных штаммов коронавируса с низким уровнем вакцинации и тестирования.

Об этом со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса пишет пресс-служба организации.

"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса - Ред.)", - сказал гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в ВОЗ предложили европейским странам задуматься о введении обязательной вакцинации. В организации констатировали, что Европа отстает в своей кампании по вакцинации и к следующей весне может погибнуть еще сотни тысяч человек, если не делать прививки.

Также мы сообщали о том, что в ВОЗ заявили, что ужесточение ограничений из-за штамма "Омикрон" медицински не обосновано.