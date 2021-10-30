Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что на Земле может появиться еще один новый вирус, сдержать который человечеству не удастся.

Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса пишет ТАСС.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - сказал он.

По его мнению, нужно "политическое участие на высоком уровне", чтобы противостоять таким угрозам. Тедрос считает, что страны, которые выходят в G20, должны подписать юридически обязывающее международное соглашение о подготовке к пандемиям и реагированию на них. Соответствующее решение планируется принять на специальной сессии Всемирной организации здравоохранения в ноябре.

Напомним, страны G20 хотят добиться вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года.

Также мы писали о том, что недавно в ВОЗ заявили о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса.