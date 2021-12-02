Кабинет Министров запретил въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства из 8 южных африканских стран с 3 декабря на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения на территории Украины Covid-19.

Об этом говорится в проекте постановления №1246, который опубликован на сайте Правительства.

"С 00:00 3 декабря 2021 года на период действия карантина: запрещается пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, а также других категорий иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел), которые прибыли из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Pecпублики Мозамбик, Республики Малави и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - говорится в пояснительной записке.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из вышеуказанных стран и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, также подлежат обязательной самоизоляции/обсервации.

В постановлении указано, что цель данного проекта - предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, ранее мы сообщали о том, в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", Украина планирует закрыть въезд из ряда южноафриканских стран, в которых распространена новая мутация.

Кроме того, Украина ввела режим самоизоляции для вернувшихся из стран, где бушует "Омикрон".