В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", Украина планирует закрыть въезд из ряда южноафриканских стран, в которых распространена новая мутация.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль перед началом заседания правительства.

Соответствующее решение рассмотрит Кабмин во время заседания. Постановление, которое обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, указано, что запрет на въезд в Украину для иностранцев или людей без гражданства, которые не менее семи дней пребывали в некоторых странах Южной Африки, начнет действовать в полночь 3 декабря.

Речь идет о таких странах: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватине, Мозамбик и Малави.

"В то же время, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней", - сказано в документе.

Напомним, Украина ввела режим самоизоляции для вернувшихся из стран, где бушует "Омикрон".

Также сообщалось, что в США первый человек заразился "Омикроном". Он был полностью вакцинирован от ковида и вернулся из Африки.