С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила карантина.

Главные изменения коснулись фактического уравнивания красной и желтой зон. То есть теперь во всех общественных местах у посетителей будут проверять сертификат о вакцинации. Только в желтой зоне хватит одной дозы прививки, а в красной по-прежнему нужно будет две.

Но есть ужесточения и для красной зоны. Проверять сертификаты в заведениях теперь должны будут через считывание QR-кода. А также стало обязательным измерять температуру при входе - даже у вакцинированных.

Впрочем, новые правила выполняются не повсеместно. Мягко говоря. А если точнее сказать, то почти вообще нигде не выполняются. Даже в Киеве.

Расписали подробно о новшествах и их соблюдении.

Новые правила карантина

Желтую зону карантина приравняли к красной, фактически не оставив опции сотрудникам общественных заведений работать без справок, а клиентам - пользоваться услугами без сертификата о вакцинации.

И, хотя в желтой зоне достаточно только одной дозы, действие справки с первой прививкой сократили до 30 дней (вместо 120 дней), чтобы люди не затягивали со второй дозой. Ограничили и срок справок о выздоровлении: если раньше они были действительны 180 дней (полгода), то теперь только 105 (три с половиной месяца).

Школам и вузам желтой зоны предписали иметь 100% персонала, вакцинированного хотя бы одной прививкой от коронавируса. Исключения делают только тем, кому нельзя прививаться по медицинским показателям и есть соответствующий документ от врача.

По транспорту то же самое: в желтой зоне теперь нельзя будет проехаться в поезде без сертификата о вакцинации хотя бы одной дозой.

Детально о всех нововведениях мы рассказывали здесь.

Как выполняют требования в столице

Журналисты "Страны" проверили, что в большинстве столичных мест (торговых центрах, непродовольственных магазинах, общепите и спортклубах) требования по сканированию QR-кодов и даже простым проверкам наличия сертификатов игнорируются.

Например, в киевском гипермаркете "Леруа Мерлен" никто не спрашивает сертификаты. У входа стоит один охранник, но он просто следит за порядком. В торговом зале доступны абсолютно все категории товаров.

Строительные магазины, напомним, подпадают под ограничения красной зоны, и заходить туда без документа о вакцинации нельзя.

В одном из заведений сети "Хлебный" тоже можно сделать заказ даже без маски. О наличии сертификата никто не спрашивает.

При входе в некоторые ТЦ охранники просят надеть маску и показать сертификат, но никаких устройств, считывающих QR-код, у них нет. Для этого нужен, напомним, любой мобильный телефон с доступом в "Дию".

ТЦ "Эпицентр" на Кольцевой, 1б работает с нарушением карантинных ограничений. Здесь при входе температуру проверяют выборочно. Посетителей никто не останавливает. В продаже все группы товаров, работает фудкорт, куда можно попасть без COVID-документов.

В ТРЦ Ocean Plaza на входе проверяют и сканируют код. Без этого не впускают. Правда, из-за проверок людей внутри торгового центра заметно меньше. Дополнительно в магазине "Брокард" попросили предъявить паспорт вакцинации (без кода), а на уточняющий вопрос "Зачем?", если предъявляли на входе, охранник уточнил, что в некоторых магазинах требуют повторно.

В кафе "Песто" на Майдане Независимости даже не спрашивают наличие COVID-сертификатов. Несмотря на утро понедельника, внутри заведения было несколько гостей, ожидающие заказа.

В ТЦ Respublika Park у входа охранник просит предъявить COVID-документы, но QR-коды никто не сканирует. В ТЦ работает зона общественного питания, где сертификаты о вакцинации также не спрашивают.

В целом очень хорошо видна закономерность. Лучше всех придерживаются карантина крупные сети вроде "Макдональдса", "Спортлайфа" или KFC (они реально проверяют на входе сертификаты и требуют масочного режима). Хуже всего - рестораны или магазины, которые занимают проходные места в центре города и явно имеют связи с городскими властями. Там особенно не заморачиваются с проверками и рады любому клиенту.