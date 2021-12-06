В Украине впервые с 4 октября за сутки выявили меньше 5 тысяч новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток ковидом заразились 4 478 человек.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 6 декабря в Facebook опубликовал Минздрав.

По информации ведомства, среди 4 478 человек, которые вчера заразились коронавирусом, оказалось 429 детей и 52 медика. В больницы в течение вчерашних суток, 5 декабря, попали 1 660 пациентов с ковидом. 9 082 человека вчера выздоровели от коронавируса. 239 случаев болезни оказались летальными.

Вчера в Украине сделали 70 797 прививок от коронавируса. 27 161 человек получил первую дозу вакцины, 43 636 получили вторую прививку.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 501 955 случаев коронавируса. Из них 88 519 оказались летальными. 3 059 741 человек уже выздоровел.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила карантина. В основном изменения касаются желтой и оранжевых зон: там вакцинация становится обязательной для сотрудников и посетителей заведений общепита, кино, театров, спортзалов и т.п.

"Страна" подробно писала о том, что еще изменилось в правилах карантина в Украине уже с понедельника, 6 декабря.