В Красном Кресте считают, что штамм "Омикрон" появился из-за недостаточной вакцинации. Фото: Redcross

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка связал появление новых штаммов коронавируса с недостаточным уровнем вакцинации населения по всему миру в целом.

Об этом Франческо Рокка сообщил в интервью каналу "RT".

Президент организации объяснил, что остановить распространение и мутацию коронавируса возможно только в условиях всеобщей вакцинации.

"Если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок", - заявил глава Красного Креста.

Кроме того, Рокка обеспокоен тем, что другие страны могут утаить свои открытия о новых штаммах от мирового научного сообщества из страха перед новыми ограничениями и санкциями, как это было с ЮАР после обнаружения штамма "Омикрон".

"Нельзя винить южноафриканских ученых за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие. Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее", - добавил президент организации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии, которая граничит с Украиной, выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Известно, что заразившиеся вернулись в страну из Южной Африки.

Также мы писали, что новый штамм коронавируса "Омикрон", который впервые выявили в южной Африке, присвоил себе часть РНК человека. Высказано предположение, что вирус захватил часть человеческого РНК, чтобы замаскировать ею свои высокоиммуногенные участки S–белка, на которые приходится основная атака антител.

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