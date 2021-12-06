Новый штамм коронавируса "Омикрон", который недавно зафиксировали в соседней с Украиной Румынии, быстро распространяется, однако может быть менее опасен, чем штамм "Дельта".

Об этом со ссылкой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи пишет The Associated Press.

К примеру, в Южной Африке, где "Омикрон" становится доминатным штаммом коронавируса, не наблюдают существенного увеличения госпитализаций.

"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли (этот штамм. — Ред.) менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - заявил Фаучи.

По его данным, администрация президента США рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.

"Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", — заявил Фаучи.

Напомним, в ВОЗ считают, что заболевшие со штаммом коронавируса "Омикрон" переносят недуг в более легкой форме.

Также мы писали, что ВОЗ не зафиксировала ни одного смертельного случая от "Омикрона".