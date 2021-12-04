Сегодня, 4 декабря, в ходе телефонного разговора глава Российской Федерации Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафос приняли решение объединить усилия в борьбе с пандемией Covid-19, в частности, нового штамма "Омикрон".

Об этом говорится на сайте президента России.

"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "Омикрон". Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия – Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 26 ноября Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса - ботсванский - как вызывающий беспокойство.

Кроме того, мы также писали, что в ЮАР прогнозируют, что штамм коронавируса "Омикрон" может превзойти "Дельту" и вытеснить ее.

Тем временем в США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его выявили в Калифорнии у путешественника, который вернулся из Южной Африки. Ранее он прошел полный курс вакцинации от коронавируса.