Владелец сибирской сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александр Падар утверждает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использовала название его организации для наименования нового штамма Covid-19 – тоже омикрон. Падар подал иск к ВОЗ 30 ноября в Московский арбитражный суд и заявил, что подобный инцидент негативно влияет на репутацию его компании.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

"Ведомости" пишут, что Падар требует запретить российскому подразделению ВОЗ называть новый штамм коронавируса или любой другой инфекции словом "омикрон". Кроме того, истец просит обязать организацию здравоохранения удалить этот термин в любых их документах, связанных с новым штаммом Covid-19, а также взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 тыс. рублей.



По мнению экспертов, данный иск является фактически бесперспективным.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что ответственность за незаконное использование товарного знака раскрывает ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится об экономическом обороте товаров, что совершенно не относится к деятельности ВОЗ – организация не использует слово "омикрон" в экономической деятельности.

Кроме того, с Марией в этом вопросе солидарен партнер коллегии адвокатов Сергей Учитель.

"ВОЗ не вводит в оборот товары и услуги под наименованием "омикрон" и не ограничивает в конкуренции сеть клиник под тем же наименованием. Нарицательные обозначения, которые определяют однородные предметы, регистрируются как товарные знаки. Это распространенная практика. Но даже в таком случае нет полной гарантии, что у правообладателя будет эксклюзив на общеупотребительное слово. Подача иска больше похожа на PR-ход", - считает Учитель.

По словам Спиридоновой, товарный знак действует только на территории той страны, где его зарегистрировали. Омикрон – международное название нового варианта коронавирусной инфекции.

"Чтобы сохранить права на обозначение своей продукции за границей, нужно закрепить знак за собой и в других странах, например в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности", – сказала она.

В Роспатенте пока что не ответили, есть ли основания для претензий со стороны предпринимателя к ВОЗ.

Кроме того, издание сообщает, что Падар не впервые подает иск в суд, защищая товарный знак своей организации. В картотеке арбитражных дел в 2020 г. зарегистрировано исковое заявление Падара к "Еврооптик-Курган". Иск был удовлетворен частично: из запрошенных 2 млн руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Падару удалось получить 200 000 руб.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 26 ноября Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса - ботсванский - как вызывающий беспокойство.