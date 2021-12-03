Исследователи в ЮАР пришли к выводу, что при новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторно заболеть ковидом сильно выше, чем при штаммах "дельта" или "бета".

Об этом свидетельствует исследование южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

В ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов "дельта" или "бета" большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае "штамм "омикрон" может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.

"Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм "омикрон" связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах "бета" или "дельта". Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения", - говорится в исследовании.

В итоге ученые пришли к выводу, что повторное заражение при штамме "омикрон" в три раза более вероятно, чем при других вариантах.

Напомним, ранее мы писали, что Украина закрывает въезд для прибывающих из стран где распространен "омикрон".

Также мы сообщали, что владелец сети клиник "Омикрон" судится за то, что ВОЗ назвали новый штамм именем его организации.