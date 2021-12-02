Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что понятие полной вакцинации от коронавируса, вероятно, будет включать не две, а три прививки.

Об этом он сказал на брифинге 1 декабря, который транслировал Ютуб-канал Белого дома.

В свете этого Фаучи попросил сограждан не затягивать с бустерной вакцинацией от коронавируса до массового распространения штамма "омикрон".



"Если вы имеете право, сделайте бустер сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов", - сказал Фаучи.

Также главный инфекционист США подтвердил первый случай штамма "омикрон" в стране: его выявили у прибывшего из Южной Африки человека, который был привит.

В связи с этим Фаучи предположил, что "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин.

"Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми", - сказал Фаучи.

Кроме того, эксперт объявил о намерении администрации США ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну.

"Согласно новым правилам, любой, прибывающий в страну, должен будет предъявить отрицательный тест, сделанный за 24 часа до посадки в самолет", - сказал Фаучи. При этом он не уточнил, когда вступят в силу новые правила.

Фаучи также подчеркнул, что новое правило будет распространяться на всех прибывающих в страну, в том числе на возвращающихся в США американцев.

На брифинге главный инфекционист США также обнадежил обещанием, что пандемия не будет вечной.

Между тем в ВОЗ заявили, что ужесточение ограничений из-за штамма "омикрон" медицински не обосновано.

Ранее "Страна" писала, что глава Минздрава Украины анонсировал начало вакцинации третьей дозой в начале следующего года.