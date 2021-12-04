Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не зафиксировала смертельных случаев от нового штамма коронавируса "Омикрон" среди инфицированных людей.

Об этом сообщает The Guardian.

"Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом Omicron. Но мы собираем все свидетельства, их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей. Так что у нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей",- заявил спикер.

В организации добавили, что еще исследуют особенности нового штамма, в том числе и в вопросе его вероятного большего уровня заразности.

Ранее исследователи в ЮАР пришли к выводу, что при новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторно заболеть ковидом сильно выше, чем при штаммах "дельта" или "бета". В ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19.

Также "Страна" собрала всё, что стало известно за неделю с момента появления "Омикрона" - о темпах его распространения и мерах защиты от самого свирепого на сегодняшний день типа коронавируса.