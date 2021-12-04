ВОЗ не зафиксировала ни одного смертельного случая от "Омикрона"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не зафиксировала смертельных случаев от нового штамма коронавируса "Омикрон" среди инфицированных людей.
Об этом сообщает The Guardian.
"Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом Omicron. Но мы собираем все свидетельства, их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей. Так что у нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей",- заявил спикер.
В организации добавили, что еще исследуют особенности нового штамма, в том числе и в вопросе его вероятного большего уровня заразности.
Ранее исследователи в ЮАР пришли к выводу, что при новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторно заболеть ковидом сильно выше, чем при штаммах "дельта" или "бета". В ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19.
Также "Страна" собрала всё, что стало известно за неделю с момента появления "Омикрона" - о темпах его распространения и мерах защиты от самого свирепого на сегодняшний день типа коронавируса.