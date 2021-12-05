В Румынии, которая граничит с Украиной, выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Известно, что заразившиеся вернулись в страну из Южной Африки.

Об этом 4 декабря сообщает Минздрав Румынии.

По данным министерства, новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили у двух пассажиров авиарейса из Южной Африки. Они прилетели в Бухарест 30 ноября. Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй.

В Минздраве добавили, что оба заразившихся штаммом "омикрон" находятся дома на карантине. Заболевание у них протекает без симптомов.

Кроме того, новый штамм находит и в других странах. Так, стало известно, что в Черногории у одного пациента подозревают заражение "омикроном". Также, по данным медиков, девять случаев заражения новым коронавирусным штаммом зарегистрированы в настоящее время в Италии.

"Омикрон" добрался и до Чили. Там власти выявили первый случай заражения этим штаммом.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не зафиксировала смертельных исходов от нового штамма коронавируса "омикрон".

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров запретил въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства из восьми южных африканских стран с 3 декабря на период действия карантина

Также мы писали, что исследователи в ЮАР пришли к выводу, что при новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторно заболеть ковидом намного выше, чем при штаммах "дельта" или "бета".