Первоначальные данные экспертов свидетельствуют о том, что заразившиеся штаммом коронавируса "Омикрон" переносят COVID-19 в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано.

Об этом сообщает "CBS" в воскресенье, 5 декабря, со ссылкой на заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове.

"Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого штаммом "Омикрон", пополняются изо дня в день. Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом "Омикрон", как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано", - сказала она.

По данным эксперта, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла - от инфицирования и до полного выздоровления - занимает время.

"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из инфицированных разовьется тяжелое заболевание", - продолжила эксперт ВОЗ.

"Даже если это легкое заболевание, важно, чтобы мы по-прежнему действовали быстро сейчас, чтобы принять меры для контроля над его распространением, потому что, даже если у нас будет большое число легких случаев, некоторые из заразившихся лиц будут нуждаться в госпитализации, им нужно будет переходить в отделение интенсивной терапии, некоторые люди умрут. Большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Большее количество госпитализаций может означать большее количество смертей. Мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельта-штамма по всему миру", - добавила Мария ван Керкхове.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не зафиксировала смертельных случаев от нового штамма коронавируса "Омикрон" среди инфицированных людей.

Также мы писали, что исследователи в ЮАР пришли к выводу, что при новом штамме коронавируса "Омикрон" риск повторно заболеть ковидом сильно выше, чем при штаммах "дельта" или "бета". В ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "Омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19.