Румыния изменила правила въезда в страну для невакцинированных украинцев и обязала их проходить 14-дневный карантин. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"Для всех граждан, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим на 14 дней", - говорится в сообщении.

По данным портала МИД о путешествиях, от обязательного двухнедельного карантина освобождаются вакцинированные против коронавируса признанными на территории Евросоюза вакцинами. Это должно быть подтверждено сертификатами, которые загружаются на портале или в приложении "Дия".

Также от карантина освобождаются люди, которые пробудут на территории Румынии менее 3 дней в исключительных/неотложных случаях, что подтверждается документально. Они должны предъявить ПЦР-ьест с негативным результатом.

В случае, если граждане не покидают территорию Румынии за 3 дня, с информированием управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, их закроют на 14-дневный карантин с четвертого дня после въезда на территорию Румынии.

Также от карантина освобождаются люди, переболевшие коронавирусом за последние 180 дней, для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина закрывает въезд для прибывающих из стран где распространен "омикрон".

Также мы сообщали, что Евросоюз рекомендует странам ежедневно пересматривать правила въезда.