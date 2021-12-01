Новый и очень заразный штамм коронавируса, которому в ВОЗ присвоили название "Омикрон", может внести серьезные изменения в международную жизнь на европейском континенте. Европейский союз намерен рекомендовать своим членам каждый день пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространение "Омикрона".

Все страны евросодружества должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести очень непопулярные, но жизненно необходимые меры.

Об этом передает американское агентство Bloomberg.

Согласно документу, страны ЕС должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести любые необходимые меры. Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) призовет членов сообщества оперативно развернуть ревакцинацию и реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата о вакцинации ЕС девятью месяцами в случае отсутствия бустерной дозы.

По данным Bloomberg, ЕС также объявит об активизации усилий по распространению прививок от коронавируса по всему миру, чтобы достичь глобальной цели вакцинации 70% жителей Земли к 2022 году, которая была согласована на саммите Группы двадцати (G20) в октябре.



Европейская комиссия также собирается обратиться к национальным правительствам континента с призывом оперативно развернуть ревакцинацию от COVID-19, а также реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации, который будет действовать 9 месяцев вместо 12.

Источники также отмечают, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с официальными и публичными разъяснениями.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что штамм коронавируса "Омикрон" может превзойти "Дельту" и вытеснить ее.