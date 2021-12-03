Власти Берлина ввели специфическое ограничение из-за угрозы распространение коронавируса. Жителям и гостям столицы ФРГ можно посещать ночные клубы, но танцевать внутри заведений запрещено.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы канцелярии правительства Берлина Кристиана Гэблера.

"Клубы и дискотеки могут продолжить работу, они как правило также предоставляют услуги гастрономии. Но танцевать нельзя", - заявил Гэблер. При этом он не объяснил, с чем связан такой запрет и почему танцы опаснее самого посещения клубов.

Также представитель властей Берлина сказал, что привитые или переболевшие граждане могут принять участие в танцах на открытом воздухе.

Упомянутый запрет начнет действовать с 8 декабря.

Как писала "Страна", накануне в ФРГ ввели несколько ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19. Согласно новым правилам, в магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут впускать только вакцинированных или переболевших ковидом. Также невакцинированным запретили вход в кафе и рестораны, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения.

Также мы сообщали, что будущий канцлер Германии Олаф Шольц поддержал введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.