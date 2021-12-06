В Киеве после перехода в "желтую" карантинную зону сохранят основные местные ограничения - в транспорт будут пускать только по ковид-сертификатам, а ТРЦ несовершеннолетние смогут посещать только с родителями.

Остальные ограничения - стандартные для "желтых" зон, которые с сегодняшнего дня практически такие же, как и для "красных".

Напомним, что Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская область и Киев выходят из "красной" зоны с завтрашнего дня, 7 декабря. Все они переходят в "желтую" зону.

Киев входит в "желтую зону" карантина. Источник: Telegram/Политика Страны

Ранее "Страна" сообщала, что с понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой и оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.

Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины. Ранее при соблюдении правил карантина бизнес в этих зонах мог работать и без проверок документов о прививках.

Кроме того, при проверке ковид-сертификатов с них теперь обязательно необходимо считывать QR-код. Ранее сотрудники заведений могли ограничиваться просто просмотром документов.

Также мы писали, что "Страна" узнала, как в Киеве выполняются новые требования карантина. Оказалось, что в большинстве мест требования по сканированию игнорируется. Более того, во многих местах ковид-сертификаты вообще не проверяют.