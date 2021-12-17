По данным Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки в стране привито 132 991 человека, кроме того, дополнительную дозу вакцины получили 14 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что украинцы уже начали получать дополнительную дозу вакцины. Среди людей, кто может быть ею привит:

человек с ВИЧ-инфекцией;

онкологией;

после трансплантации органов;

принимающий иммуносупрессивные препараты;

имеющий другие заболевания, которые влияют на иммунную систему.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Министерстве здравоохранения спрогнозировали запуск бустерной дозы вакцины от коронавируса с средины января следующего года.

Кроме того, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19.