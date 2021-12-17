Дополнительную дозу вакцины от Covid-19 получили первые 14 украинцев
По данным Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки в стране привито 132 991 человека, кроме того, дополнительную дозу вакцины получили 14 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - сообщили в Минздраве.
Кроме того, в ведомстве добавили, что украинцы уже начали получать дополнительную дозу вакцины. Среди людей, кто может быть ею привит:
- человек с ВИЧ-инфекцией;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- принимающий иммуносупрессивные препараты;
- имеющий другие заболевания, которые влияют на иммунную систему.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Министерстве здравоохранения спрогнозировали запуск бустерной дозы вакцины от коронавируса с средины января следующего года.
Кроме того, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19.