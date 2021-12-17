Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что высокие темпы вакцинации - более миллиона человек в неделю - позволят стране избежать введения карантина. Однако некоторые защитные меры придется соблюдать еще долго, в частности ношение масок.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль сказал 16 декабря на гала-ивенте "Украина и мир 2022".

"Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет", - отметил глава Кабмина, имея в виду вакцинацию.

Он также напомнил, что охват прививками в Украине уже превысил 40% населения.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, включая ношение масок, сохранятся еще довольно долго. Он пояснил, что вакцинация полностью на защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузку на медицинскую систему.

Как ранее писала "Страна", на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал - до конца марта 2022 года.

Мы также рассказывали, что в Украине могут сделать обязательной третью прививку от коронавируса. Окончательное решение о введении третьей дозы вакцины будет принято примерно в январе.