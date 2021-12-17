Шмыгаль пообещал, что в Украине не будет тотального карантина, но маски придется носить еще очень долго
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что высокие темпы вакцинации - более миллиона человек в неделю - позволят стране избежать введения карантина. Однако некоторые защитные меры придется соблюдать еще долго, в частности ношение масок.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль сказал 16 декабря на гала-ивенте "Украина и мир 2022".
"Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет", - отметил глава Кабмина, имея в виду вакцинацию.
Он также напомнил, что охват прививками в Украине уже превысил 40% населения.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, включая ношение масок, сохранятся еще довольно долго. Он пояснил, что вакцинация полностью на защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузку на медицинскую систему.
Как ранее писала "Страна", на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал - до конца марта 2022 года.
Мы также рассказывали, что в Украине могут сделать обязательной третью прививку от коронавируса. Окончательное решение о введении третьей дозы вакцины будет принято примерно в январе.