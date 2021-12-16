Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил, что в Украине могут сделать обязательной третью прививку от коронавируса. По его словам, окончательное решение о введении третьей дозы вакцины будет принято примерно в январе.

Об этом он сказал в эфире передачи "Завтрак с 1+1".

Как сказал Кузин, в январе появится решение о продлении или не продлении срока действия сертификата о вакцинации. Также появятся окончательные рекомендации Европейского Союза и ВОЗ по поводу бустерной дозы.

Кузин заверил, что бустерная доза вакцины усиливает сформированный двумя предыдущими прививками иммунитет.

"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно, более девяти-десяти месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", - объяснил санитарный врач.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Также мы рассказывали, что украинцам с третьей дозой вакцины не будут продлевать ковид-сертификаты.