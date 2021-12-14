Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении дополнительной дозы вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Коранавирус инфо" во вторник, 14 декабря.

Третью прививку от коронавируса могут получить:

люди с ВИЧ;

люди с раком крови;

пережившие трансплантацию органов;

находящимся на иммуносупрессивной или иммуномодуляторной терапии;

лица с перечнем других иммунодефицитных состояний.

Ранее Ляшко объяснил, чем дополнительная доза вакцины от коронавируса отличается от бустерной: это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.

Также сообщалось, что в Украине с начала следующего года обещают запустить бустерную вакцинацию от коронавируса. Это связано постоянными мутациями ковида, которые каждый раз все сильнее приспосабливаются к имеющимся вакцинам, бустер помогает удерживать уровень антител. В ряде стран такие прививки ограниченным списком вакцин делают уже с октября..