Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привившиеся иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации на полгода после теста на антитела.

Ее слова приводит ТАСС.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", - сказала чиновница.

Голикова также сказала, что получить сертификат на полгода смогут еще две категории граждан:

переболевшие ковидом после 1 января 2021 года, но не обращавшиеся за медицинской помощью и сдавшие тест на антитела;.

после теста на антитела привившиеся вакциной "Спутник V" граждане России, которые находятся за границей, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, на территории Донецкой и Луганской "народных республик".

В России пока не зарегистрирована ни одна иностранная вакцина. В Москве вопрос о признании иностранных вакцин связывали со взаимным признанием препаратов российского производства за рубежом. В частности, российский "Спутник V" пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.

На днях "Страна" сообщала, что в "ЛНР" будут выдавать QR-коды о вакцинации, действительные на территории РФ.

Мы также писали, что Украина намерена разместить пункты вакцинации на границе с неподконтрольным Донбассом и Крымом.