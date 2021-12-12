Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может снижать эффективность вакцин, но является менее опасным, чем штамм "Дельта".

Об этом сообщает в Twitter в воскресенье, 12 декабря, Всемирная организация здравоохранения.

"На сегодняшний день есть ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "Омикрона". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "Омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против заражения вариантом и его распространения", - говорится в документе ВОЗ.

В то же время, предварительные данные организации указывают меньшую опасность "Омикрона" по сравнению с "Дельтой".

"Большинство выявленных случаев были бессимптомными или с симптомами невысокой и средней тяжести. Но делать окончательные заключения пока рано", - добавили в ВОЗ.

В ВОЗ считают, что "Омикрон" менее опасен, чем "Дельта". Источник: Twitter/ВОЗ

Ранее "Страна" сообщала, что, несмотря на то, что "Омикрон" выявили уже в четырех десятках стран, ни одной смерти от него в мире еще не зарегистрировали.

Также мы писали, что ученые научились определять риск тяжелой формы коронавируса у пациента еще на начальном этапе болезни.