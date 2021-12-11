Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые купившие ковид-сертификаты украинцы уже обращались в медучреждения с просьбой сделать им прививку. Однако в таких случаях им вынуждены отказывать. Поэтому в Минздраве разработали алгоритм, который позволит владельцам поддельных документов избежать уголовной ответственности и получить прививку.

Об этом сообщил на брифинге 10 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам министра, для избежания наказания, людям, купившим сертификаты, выдвигается принципиальное условие - они должны добровольно признаться в содеянном и активно содействовать в раскрытии правонарушения.

Виктор Ляшко озвучил алгоритм действий, если человек, который имеет поддельный документ о вакцинации, хочет получить прививку от COVID-19:

обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации;

врач вызывает правоохранителей, они фиксируют наличие у лица фейкового документа;

сотрудники Национальной полиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный СOVID-документ, становится его участником.

"Как участник уголовного производства, лицо должно давать показания об источнике получения им поддельного СOVID-документа и своим поведением всячески содействовать в раскрытии преступления", - добавил Ляшко.

Глава Минздрава пояснил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается по ходатайству прокурора через суд. Именно соответствующее постановление суда является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, которое ранее приобрело документ.

Освобождение от уголовной ответственности не коснется лиц, выступавших организаторами или участвовавших в таких преступлениях.

Ранее "Страна" сообщала, что медучреждение на Закарпатье исключили из перечня проводящих вакцинацию из-за "анонимных прививок".

Также мы писали, что по состоянию на 8 декабря в Ужгороде услугами кабинета вакцинации, где делали прививки владельцам поддельных ковид-сертификатов, за три недели его работы воспользовались 1 420 человек. Среди них - более 200 медиков.