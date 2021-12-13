В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подпишет приказ об одобрении третьей дозы вакцины. Речь именно о дополнительной, а не о бустерной дозе.

Об этом министр глава Минздрава рассказал во время брифинга 13 декабря.

Приказ министра одобрит позицию национальной технической группы экспертов по вопросу дополнительной дозы вакцины.

Кроме того, Виктор Ляшко объяснил отличие дополнительной дозы вакцины от бустерной. Основное отличие в том, что дополнительная доза назначается тем, для кого двух было недостаточно.

"Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", - сказал Ляшко.

Ранее мы писали, кто в Украине сможет получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса. В частности, ее получат перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Также сообщалось, что по словам Ляшко, Украина готова ввести бустерную дозу по примеру Европы. По словам министра, вакцин в Украине достаточно.