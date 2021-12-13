Вчера в Киеве на Европейской площади прошла акция антивакцинаторов. Главное требование митингующих - снять с рассмотрение Верховной Рады законопроект №4142. Аналогичные митинги прошли и в других городах. Антивакцинаторы заявляли, что он вводит в стране обязательную вакцинацию, позволяет увольнять с работы не вакцинированных и даже изымать имущество у граждан.

"Страна" решила разобраться, что на самом деле представляет из себя этот законопроект.

Незаметный закон

Сам законопроект №4142 "О системе общественного здоровья" достаточно старый. Он был подан в Раду еще осенью 2020 года (среди его авторов глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий). Но накануне первого чтения особых протестов по поводу этого документа не было. Зарегистрированная петиция об отклонении проекта набрала всего чуть более 600 подписей из необходимых 25 тысяч. То есть, изначально законопроект общественного резонанса практически не вызвал.

"Просто на тот момент приняли его втихую, да и тема принудительной вакцинации для людей стояла менее остро, чем сейчас. В свете обязательной вакцинации и отстранения украинцев от работы с лишением зарплат закон о прививках для всех заиграл новыми красками", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Проект проголосовали в первом чтении в феврале 2021 года, но затем документ забуксовал. К нему внесли более 800 поправок, с которыми в профильном комитете разбирались буквально до последнего времени.

На первый взгляд, законопроект достаточно безобидный.

Он прописывает сам термин общественное здоровье, а также создание обновленной санитарно-эпидемиологической службы.

Предлагается ориентироваться не на бывшую СЭС, которую, напомним, расформировали, а на эпидемиологические службы в Европе (в частности, Франции и Словакии). Такая служба - должна включать 25 подразделений в регионах (региональных центров контроля и профилактики болезней), которые станут заниматься исследовательской, аналитической работой, разработкой госпрограмм по борьбе с заболеваниями, прогнозированием рисков эпидемий и пр.

Фактически уже с лета этого года Минздрав создает по регионам такие подразделения санитарной службы. Но для того, чтобы новая структура полноценно заработала, нужно принять закон.

Власти заявляют, что создание такого центра - одно из условий, на которое подписалась Украина перед ЕС. В дальнейшем новая структура должна интегрироваться в европейскую систему эпидемиологического надзора.

Но новая система общественного здоровья - далеко не все, что есть в новом проекте. В документ включили массу пунктов, касающихся разных сфер жизни, вплоть до строительства. К примеру, в нем есть пункт о запрете шифера в Украине, что, как мы уже писали, может привести к росту цен на кровельные материалы. То же самое - по воде, жилью и прочему. Буквально все стороны жизни будут анализироваться на стандарты общественного здоровья.

И то, что окажется "непроходным" могут попросту запрещать. Что, возможно, и неплохо для здоровья, но с учетом экономической ситуации в стране, может сильно ударить по кошелькам граждан.

Вакцинация и штрафы за заражение

Но самое интересное - дальше. В проекте прописаны права и обязанности граждан и бизнеса.

В частности, субъекты хозяйствования должны проводить все медико-санитарные мероприятия, разработанные уполномоченным органом, выполнять предписания должностных ли. Отдельно прописано, что должны отстраняться от работы, учёбы, посещения учреждений образования лиц, которыми являются носителями возбудителей инфекционных болезней или контактными лицами, а также тех, кто уклоняется от обязательного медосмотра или вакцинации.

То есть, фактически пункты, которые есть в приказах Кабмина об отстранении от работы невакцинированных групп украинцев (учителей, транспортников, работников стратегических предприятий и др) предлагается закрепить на законодательном уровне.

При этом они будут касаться уже не только коронавируса, но и всех без исключения инфекционных болезней - и тех, которые есть, и тех, которые еще могут появиться в будущем.

На уровне обязанности для физлиц, то есть, обычных граждан, выписали пункт о прохождении медицинских осмотров и вакцинации "в предусмотренных законодательством случаях". Лица, которые уже заболели, обязаны выполнять требования медработников для исключения распространения болезни и в отношении порядка и условий лечения.

Есть также пункт, согласно которому выехать за границу в страны с высокой эпидемиологической опасностью, украинцы смогут только после того, как сделают обязательные прививки.

Прививки вообще возводятся в ранг обязательных. Прописано, что детям, которые не получили профилактических прививок по календарю вакцинации, посещение образовательных учреждений запрещено. И даже если все прививки сделаны, но с нарушением календаря, решение о посещении ребенком садика или школы должен принимать консилиум.

Показательный пункт по эпидемиологическим расследованиям. В нем прописано, что если удастся установить человека, который спровоцировал начало вспышки (так называемый нулевой пациент), то он должен будет компенсировать затраты на проведение эпидрасследования, дезинфекцию, медосмотр и лечение всех пострадавших, вред, причиненный их имуществу и здоровью. Если такого "нулевого пациента" не найдут - все за счет местных и государственного бюджетов.

"То есть, фактически прописали, что если человек имел несчастья заболеть и кого-то заразил, ему включат счетчик по полной. Чуть ли не борьбу с эпидемией он должен профинансировать со своего кармана", - говорит Кравец.

Позволят забирать имущество

Еще один неоднозначный пункт - о карантине. На территории, где он объявляется, по сути, включаются законы военного времени.

Уполномоченный орган имеет право привлекать транспортные средства, строения, оборудование, любое имущество, вне зависимости от формы собственности, для "профилактических противоэпидемиологических мероприятий". Правда, говорятся о "последующей компенсации" стоимости или затрат.

Также в законопроекте содержатся пункты, позволяющие применять в Украине препараты, которые не прошли всего цикла клинических испытаний.

Напомним: на волне эпидемии вакцины от ковида тоже начали использоваться еще до окончания клинических испытаний. Но это произошло не только в Украине, а по всему миру, препаратам присваивали статус для экстренного применения. Но ведь эпидемии глобального масштаба случаются не каждый год. Поэтому зачем законодательно прописывать нюансы, которые должны решаться оперативно - непонятно.

"В законопроекте вообще статьи Конституции нарушаются десятками. Не удивительно, что главное экспертное управление ВР рекомендовало вернуть документ на доработку", - говорит Кравец.

В тоже время с точки зрения властей логика в принятии этого закона есть. Сейчас все ограничения (включая отстранение от работы не привитых) принимаются постановлениями правительства или же даже приказами Минздрава. И суды активно начинают выносить решения в пользу отстраненных не вакцинированных учителей по всей стране.

После принятия закона, ограничительные меры получат более серьезное юридическое обоснование. И хотя иски все равно будут подаваться со ссылками на нарушения Конституции, успешно оспаривать отстранения от работы будет уже сложнее.