Днем 12 декабря противники вакцинации от коронавируса, которые проводят в центре Киева акцию протеста, начали марш по улицам столицы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Участники акции заявляют, что сегодня они вышли на протест, чтобы обратить внимание на нарушение прав человека.

Сейчас протестующие идут маршем по центру столицы. Собралось около 1000 человек.

Участники марша сделали остановку на центральной улице столицы - Крещатике - и здесь раздавали прохожим листовки, на которых прописаны нормы законопроекта №4142, против которого они выступают. С собой у участников акции плакаты и флаги с лозунгами: "За конституционный строй", "Права человека".

Напомним, сегодня в Киеве на Европейской площади в 12:00 началась акция протеста антивакцинаторов. Участники акции выступают против принятия законопроекта №4142, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от вакцинации. Подобные акции сегодня запланированы во всех областных центрах Украины.

Недавно из СИЗО выпустили выпустили лидера антипрививочников Остапа Стахива под залог в размере 980 тысяч гривен. Стахив сразу призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.