В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото, видео
В воскресенье, 12 декабря, в Киеве на Европейской площади начинается акция протеста антивакцинаторов.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
К началу акции возле Украинского дома собралось около 100 человек, однако люди продолжают прибывать. Всего ожидается участие до 300 противников вакцинации.
Участники акции выступают против принятия законопроекта №4142, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от вакцинации.
Также протестующие принесли с собой листовки на которых перечислены нормы законопроекта №4142, которые по их мнению, нарушают их конституционные права.
К слову, подобные акции сегодня запланированы во всех областных центрах Украины. Полный перечень, где будут походить акции:
- Киев, Европейская пл., возле "Украинского дома";
- Белая Церковь, ул. Я. Мудрого, 15, возле городского совета;
- Винница, Европейская пл.;
- Днепр, Европейская пл.;
- Кривой Рог, парк им. Героев, возле флагштока;
- Запорожье, пл. Фестивальная, перед ОГА;
- Житомир, пл. им. Королева;
- Ивано-Франковск, ул. Независимости, возле памятника Франко;
- Краматорск, пл. Мира;
- Львов, ул. Университетская, 1, возле памятника Франко;
- Луцк, Театральная пл.;
- Одесса, пл. Думская,1;
- Полтава (р-н Шашлычки);
- Ровно, Майдан Незалежности, возле кинотеатра "Украина";
- Тернополь, остановка ул. А. Живова, 1;
- Ужгород, Народная пл., 5;
- Херсон, пл. Небесной Сотни, возле ОГА;
- Хмельницкий, майдан Незалежности;
- Сумы, пл. Независимости;
- Шостка, пл. Свободы;
- Чернигов, Красная пл.
Напомним, недавно из СИЗО выпустили выпустили лидера антипрививочников Остапа Стахива под залог в размере 980 тысяч гривен. Стахив сразу призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.
16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники СБУ. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антиваксеров.
Тогда ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антиваксерскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".