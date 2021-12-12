В воскресенье, 12 декабря, в Киеве на Европейской площади начинается акция протеста антивакцинаторов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

К началу акции возле Украинского дома собралось около 100 человек, однако люди продолжают прибывать. Всего ожидается участие до 300 противников вакцинации.

Участники акции выступают против принятия законопроекта №4142, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от вакцинации.

Также протестующие принесли с собой листовки на которых перечислены нормы законопроекта №4142, которые по их мнению, нарушают их конституционные права.

К слову, подобные акции сегодня запланированы во всех областных центрах Украины. Полный перечень, где будут походить акции:

Киев, Европейская пл., возле "Украинского дома";

Белая Церковь, ул. Я. Мудрого, 15, возле городского совета;

Винница, Европейская пл.;

Днепр, Европейская пл.;

Кривой Рог, парк им. Героев, возле флагштока;

Запорожье, пл. Фестивальная, перед ОГА;

Житомир, пл. им. Королева;

Ивано-Франковск, ул. Независимости, возле памятника Франко;

Краматорск, пл. Мира;

Львов, ул. Университетская, 1, возле памятника Франко;

Луцк, Театральная пл.;

Одесса, пл. Думская,1;

Полтава (р-н Шашлычки);

Ровно, Майдан Незалежности, возле кинотеатра "Украина";

Тернополь, остановка ул. А. Живова, 1;

Ужгород, Народная пл., 5;

Херсон, пл. Небесной Сотни, возле ОГА;

Хмельницкий, майдан Незалежности;

Сумы, пл. Независимости;

Шостка, пл. Свободы;

Чернигов, Красная пл.

Напомним, недавно из СИЗО выпустили выпустили лидера антипрививочников Остапа Стахива под залог в размере 980 тысяч гривен. Стахив сразу призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.

16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники СБУ. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антиваксеров.

Тогда ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антиваксерскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".