В центре Киева началась акция протеста противников вакцинации от коронавируса. Фото: "Страна"

В воскресенье, 12 декабря, в Киеве на Европейской площади начинается акция протеста антивакцинаторов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

К началу акции возле Украинского дома собралось около 100 человек, однако люди продолжают прибывать. Всего ожидается участие до 300 противников вакцинации. 

Участники акции выступают против принятия законопроекта №4142, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от вакцинации.

Также протестующие принесли с собой листовки на которых перечислены нормы законопроекта №4142, которые по их мнению, нарушают их конституционные права.

К слову, подобные акции сегодня запланированы во всех областных центрах Украины. Полный перечень, где будут походить акции:

  • Киев, Европейская пл., возле "Украинского дома";
  • Белая Церковь, ул. Я. Мудрого, 15, возле городского совета;
  • Винница, Европейская пл.;
  • Днепр, Европейская пл.;
  • Кривой Рог, парк им. Героев, возле флагштока;
  • Запорожье, пл. Фестивальная, перед ОГА;
  • Житомир, пл. им. Королева;
  • Ивано-Франковск, ул. Независимости, возле памятника Франко;
  • Краматорск, пл. Мира;
  • Львов, ул. Университетская, 1, возле памятника Франко;
  • Луцк, Театральная пл.;
  • Одесса, пл. Думская,1;
  • Полтава (р-н Шашлычки);
  • Ровно, Майдан Незалежности, возле кинотеатра "Украина";
  • Тернополь, остановка ул. А. Живова, 1;
  • Ужгород, Народная пл., 5;
  • Херсон, пл. Небесной Сотни, возле ОГА;
  • Хмельницкий, майдан Незалежности;
  • Сумы, пл. Независимости;
  • Шостка, пл. Свободы;
  • Чернигов, Красная пл.

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

В центре Киева началась акция протеста антивакцинаторов. Фото Страны

Напомним, недавно из СИЗО выпустили выпустили лидера антипрививочников Остапа Стахива под залог в размере 980 тысяч гривен. Стахив сразу призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.

16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники СБУ. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антиваксеров.

Тогда ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антиваксерскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".

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