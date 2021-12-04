Лидер антипрививочников Остап Стахив, которого 1 декабря выпустили из СИЗО под залог в размере 980 тысяч гривен, призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.

Соответствующее видеообращение Стахив опубликовал Facebook.

"За свободный выбор медицинского вмешательства без принуждения. За упразднение законопроекта 4142. Законопроект 4142 предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей, отлучение от дошкольного воспитания и образования, увольнение с работы за отказ от вакцинации, изъятие недвижимости и автотранспорта граждан на нужды борьбы с эпидемией", - сказал своим сторонникам Стахив.

Напомним, 16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антиваксеров.

Тогда ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антиваксерскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".