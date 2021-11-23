Несмотря на арест лидера антивакцинаторов Остапа Стахива, который организовывал митинги с начала пандемии, противники прививок все равно собираются на акцию протеста в Киеве, анонсированную ранее.

Сообщение с призывами прийти на акцию протеста антивакцинаторы развесили по Киеву.

Противники прививок зовут на митинг, завтра, 24 ноября, к 10:00 к зданию Верховной Рады.

Напомним, 16 ноября во Львове вручили подозрение Остапу Стахиву. С началом карантина он стал лидером среди противников коронавирусных ограничений и вакцинации. Теперь в СБУ его объявили "рукой Кремля" и обвинили в подготовке захвата власти по заданию "российских кураторов".

Также мы писали, что 18 ноября сотрудники СБУ пришли с обыском в квартиру Остапа Стахива во Львове. Активист сообщил, что сбушники выломали двери, не зачитали ему права и отобрали технику. К квартире подтянулись сторонники Стахива, они стали публиковать стримы в сети.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в начале ноября под Радой начались бунты антивакцинаторов и подробно рассказывала, как прошла первая акция протеста противников прививок.