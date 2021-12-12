В воскресенье, 12 декабря, по всем областным центрам Украины проходят акции протеста противников вакцинации.

Так, например, сегодня в Полтаве протестующие перекрыли собой трассу Киев - Харьков. Из-за их акции протеста образовалась пробка до Мотеля.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в Киеве на Европейской площади в 12:00 началась акция протеста антивакцинаторов. Участники мероприятия выступили против принятия законопроекта №4142, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от вакцинации. Подобные акции сегодня запланированы во всех областных центрах Украины.

Позже противники вакцинации от коронавируса начали марш по улицам столицы. Собралось около 1000 человек.

Акция прошла мирно, без радикальных призывов и действий. По словам организаторов, они будут выходить на протесты, когда в Верховной Раде буду рассматривать законопроект №4142 чтобы не допустить его принятия.

Инициатором акций стал лидер антипрививочников Остап Стахив, которого недавно выпустили из СИЗО. Сразу после выхода он призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.