Участники марша антивакцинаторов в Киеве 12 декабря прошлись от Европейской площади до парка Шевченко. Там организаторы выступили перед собравшимися, и мероприятие завершилось.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Это игра на выживание. Мы должны сказать категорическое нет законопроекту 4142", - заявили организаторы протеста, направляясь в парк Шевченко.

Дойдя до пункта назначения, организаторы шествия выступили перед протестующими. Акция прошла мирно, без радикальных призывов и действий. По словам организаторов, они будут выходить на протесты, когда в Верховной Раде буду рассматривать законопроект №4142 чтобы не допустить его принятия.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, в Киеве на Европейской площади в 12:00 началась акция протеста антивакцинаторов. Участники мероприятия выступили против принятия законопроекта №4142, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от вакцинации. Подобные акции сегодня запланированы во всех областных центрах Украины.

Позже противники вакцинации от коронавируса начали марш по улицам столицы. Собралось около 1000 человек.

Инициатором акций стал лидер антипрививочников Остап Стахив, которого недавно выпустили из СИЗО. Сразу после выхода он призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений выходить на протесты во всех областных центрах Украины 12 декабря в 12:00.