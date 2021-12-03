Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение.

Об этом сообщает "РБК-Украина" в пятницу, 3 декабря, со ссылкой на заявление Виктора Ляшко в кулуарах Верховной Рады.

По словам министра, вакцин в Украине достаточно.

Ляшко добавил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.

"Если примут предложение ученых о 9-месячном интервале, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", - заявил Ляшко.

Министр уточнил, что при разработке COVID-сертификатов Украина согласовывала всю нормативную базу в соответствии с законодательством ЕС.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - добавил Виктор Ляшко.

Ранее "Страна" сообщала, что главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что понятие полной вакцинации от коронавируса, вероятно, будет включать не две, а три прививки.

Также мы писали, что около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой Covid-вакцины. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к тем, кто не получил вторую прививку, и напомнил им о необходимости прохождения полного курса вакцинации.