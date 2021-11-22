Третью бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине начнут вводить только после того, как по меньшей мере 60% взрослого населения получат две дозы препарата.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" в понедельник, 22 ноября, рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Украина заключила контракты на поставку бустерной дозы, но Ляшко не указал сроки и марки вакцин.

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем по меньшей мере 60% украинцев по крайней мере одной дозой", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, в BioNTech вслед за Pfizer предполагают, что вакцинация от коронавируса станет ежегодной.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ Украины рассказали об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта".

Также мы сообщали, что в МОЗ планируют наказывать медиков с низкими показателями вакцинации, а противникам прививок грозят увольнением.