Ученые Оксфордского университета выяснили, что для полной защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон" недостаточно вакцинации двумя дозами вакцин AstraZeneca или Pfizer.

Об этом со ссылкой на результаты исследования пишет Reuters.

В ходе исследования ученые проводили анализ образцов крови людей, привитых препаратами AstraZeneca или Pfizer. Выяснилось, что эти двухдозовые вакцины против Covid-19 не приводят к выработке достаточного количества нейтрализующих антител против "Омикрона". То есть заразиться этим штаммом могут привитые люди и те, кто уже переболел Covid-19.

Впрочем, по мнению ученых, это не говорит о том, что вакцины бесполезны: нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин.

"Эти данные важны, но являются лишь частью картины. Они показывают только на нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", - заявил профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что "Омикрон" снижает эффективность вакцин от коронавируса, но менее опасен, чем "Дельта".

Также мы писали о том, что ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против штамма коронавируса "Омикрон".