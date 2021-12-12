Ученые из университетов Гонконга и Китайского университета заявили, что вакцина от коронавируса Pfizer показала в 32 раза меньшую эффективность против штамма "Омикрон" по сравнению с первоначальным вариантом болезни.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Мы видим, что у большинства людей был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно — в 32 раза или более — снижена против омикрон-разновидности", - сказал профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис.

Также известно, что в ближайшее время ученые хотят проверить эффективность другой вакцины от коронавируса – Sinovac.

При этом исследователи утверждают, что вакцины по-прежнему могут защищать людей от тяжелого протекания коронавируса и смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Pfizer обеспечивает меньший иммунитет к новому варианту "Омикрон", чем к другим штаммам коронавируса. Однако третья доза препарата может помочь остановить сильно мутировавший штамм.

Ранее "Страна" рассказывала, что несмотря на то, что "Омикрон" выявили уже в четырех десятках стран, ни одной смерти от него в мире еще не зарегистрировали.