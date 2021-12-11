В Минздраве Германии рассказали, что человечеству не удастся победить коронавирус в ближайшие годы. Одна из причин этому - постоянные мутации вируса.

Об этом сообщил новый глава Минздрава Германии Карл Лаутербах в интервью изданию "Bild" в субботу, 11 декабря.

"Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем - четыре года. Нужно быть реалистами", - заявил немецкий министр.

По словам Лаутербаха, заболевание регулярно мутирует и новые варианты часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, а также с онкологией.

Кроме того, Лаутербах высказался в пользу обязательной вакцинации. По его словам, при четкой кампании прививки новые варианты коронавируса не будут представлять угрозы человечеству. В то же время вакцинация будет препятствовать дальнейшему распространению вируса.

Ранее "Страна" сообщала о новом штамме коронавируса "Омикрон", который имеет огромное количество мутаций.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, что две прививки не спасают от штамма коронавируса "Омикрон", нужна третья доза.