В Минздраве проинформировали, что 45% взрослых украинцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 10 декабря, МОЗ Украины.

По данным МОЗ, безусловным лидером по вакцинации является Киев, где привито 67,7% населения. Также в тройку лидеров по областям входят:

Киевская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область.

В МОЗ добавили, что в этих областях одной или двумя дозами вакцин привито более чем 50% взрослого населения.

В МОЗ привели инфографику вакцинированных от коронавируса по областям. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Pfizer заявили, что уже этой зимой прививаться от COVID-19 придётся до четырёх раз. По словам главы Pfizer, предварительные исследования показали, что новый вариант "Омикрон" может подорвать защитные антитела, вырабатываемые вакциной, разработанной компанией с помощью BioNTech.

Также мы писали, что глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.