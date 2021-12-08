Столица Украины первая среди всех городов страны достигла отметки полной вакцинации среди взрослого населения киевлян в 50%. К этому же показателю приближается и Киевская область - 49%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область почти 49%", - рассказал Ляшко.

По словам министра, на сегодняшний день три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев одной дозой.

"Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область 49% и Черкасская область - 47%", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по прогнозам экспертов, смертность от Covid-19 в нашей стране продолжит снижаться до конца текущего года. Уже в начале 2022-го есть риск повторной вспышки коронавируса.

Кроме того, по состоянию на 8 декабря в Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. Если вчера сообщалось о 8 655 заражениях, выявленных за сутки, сегодня эта цифра подскочила до 9 371.