В Канаде в ближайшее время могут одобрить использование вакцины собственного производства - Medicago. Новый препарат уже завершил три этапа клинических исследований. Производители обещают защиту от коронавирусной инфекции на 71%.

Об этом сообщает издание The Star.

Согласно отчету производителя вакцин Medicago из Квебека, который включает данные, еще не прошедшие экспертную оценку независимыми учеными, двухдозовая вакцина имеет 71% эффективности против инфекции при всех изученных вариантах и ​​75% против варианта "Дельта".

Компания заявляет, что серьезных побочных эффектов выявлено не было, они проявлялись в основном в легкой и умеренной формах.

Отличительной характеристикой новой вакцины является ее растительное происхождение. К тому же, для ее хранения не нужны холодильники - она может храниться при комнатной температуре, это в разы упрощает транспортировку препарата.

Правительство выделило 173 млн долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительство крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Канадский минздрав должен одобрить препарат в ближайшие дни.

Также сообщается, что новая вакцина была протестирована на 24 тыс. взрослых добровольцах в шести странах, включая Канаду, где 1300 человек вызвались помочь проверить безопасность и эффективность препарата.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в столице США Вашингтоне состоялся Всемирный конгресс вакцин, на котором все существующие препараты расставили по местам в зависимости от их эффективности в борьбе с Сovid-19. Самым лучшим и действенным признали препарат американской компании Moderna.

Кроме того, мы также писали, что результаты научных исследований показали, что российская вакцина против Covid-19 "Спутник V" показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре ковид-вакцины.