В Канаде разработали собственную ковид-вакцину - Medicago. Производитель заявляет о 71% ее эффективности
В Канаде в ближайшее время могут одобрить использование вакцины собственного производства - Medicago. Новый препарат уже завершил три этапа клинических исследований. Производители обещают защиту от коронавирусной инфекции на 71%.
Об этом сообщает издание The Star.
Согласно отчету производителя вакцин Medicago из Квебека, который включает данные, еще не прошедшие экспертную оценку независимыми учеными, двухдозовая вакцина имеет 71% эффективности против инфекции при всех изученных вариантах и 75% против варианта "Дельта".
Компания заявляет, что серьезных побочных эффектов выявлено не было, они проявлялись в основном в легкой и умеренной формах.
Отличительной характеристикой новой вакцины является ее растительное происхождение. К тому же, для ее хранения не нужны холодильники - она может храниться при комнатной температуре, это в разы упрощает транспортировку препарата.
Правительство выделило 173 млн долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительство крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Канадский минздрав должен одобрить препарат в ближайшие дни.
Также сообщается, что новая вакцина была протестирована на 24 тыс. взрослых добровольцах в шести странах, включая Канаду, где 1300 человек вызвались помочь проверить безопасность и эффективность препарата.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в столице США Вашингтоне состоялся Всемирный конгресс вакцин, на котором все существующие препараты расставили по местам в зависимости от их эффективности в борьбе с Сovid-19. Самым лучшим и действенным признали препарат американской компании Moderna.
Кроме того, мы также писали, что результаты научных исследований показали, что российская вакцина против Covid-19 "Спутник V" показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре ковид-вакцины.