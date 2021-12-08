В последнее время в Украине стабилизируются коронавирусные показатели. По прогнозам экспертов, смертность от Covid-19 в нашей стране продолжит снижаться до конца текущего года. А уже в начале 2022-го есть риск повторной вспышки коронавируса.

Об этом шла речь на брифинге руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, видео обнародовано в Facebook.

"До конца года ожидаем продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года мы продолжаем ожидать риск повторной вспышки, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где мы видим тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла", - заявил Ганиченко.

Наибольший риск повторной вспышки, по прогнозу KSE, ожидается в начале 2022 года.

Напомним, в последнее время ситуация с коронавирусом в Украине в последнее время стабилизируется. На этой неделе в Украине в три раза расширилась желтая зона карантина, в ней теперь 12 регионов, а в красной осталось 10 областей - из нее вышло сразу девять регионов.

Также мы писали о том, что в Минздраве рассказали, каким будет карантин в Украине в новогодние праздники. В частности, Виктор Ляшко заявил, что ужесточать карантин и вводить дополнительные меры не планируют.