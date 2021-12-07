В Украине утром во вторник, 7 декабря, расширилась желтая зона карантина, для которой Минздрав недавно ужесточил ограничения. Накануне в ней находилось только четыре региона, а сегодня "пожелтели" Киев и Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

По данным на сегодня, в желтой зоне находятся украинская столица и 12 областей: Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

В оранжевой зоне карантина сейчас только Донецкая и Полтавская области.

В красной же карантинной зоне десять областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Напомним, для желтой зоны с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой, а также оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.

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