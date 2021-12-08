У детей на коже может появиться необычная сыпь. Фото: Pixabay

Врачи обнаружили симптом, характерный для детей, зараженных новым штаммом коронавируса "Омикрон". У них, в отличие от взрослых, может появиться необычная сыпь.

Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд, сообщает Sky News.

Так, по словам медика, симптомы у детей и взрослых, зараженных штаммом "Омикрон", различаются. У детей проявляется одна особенность, которая не характерна для взрослых. 

"Наблюдается небольшая разница в симптомах (омикрон-штамма у детей и взрослых - Ред.). Помимо головной боли, потери аппетита и усталости отличительной особенностью заражения омикрон-штаммом у детей служит необычная сыпь", - заявил Ллойд.

По его словам, высыпания фиксировались лишь у небольшой группы взрослых пациентов с Covid-19. При этом "до 15% детей с "Омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью". 

Напомним, "Страна" писала о том, что британские ученые обнаружили вариант коронавируса "Омикрон", который не видят тесты.

Также мы писали, что в США считают, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть менее опасен, чем "Дельта". Впрочем, окончательного вывода на этот счет еще нет. 

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