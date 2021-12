Врачи обнаружили симптом, характерный для детей, зараженных новым штаммом коронавируса "Омикрон". У них, в отличие от взрослых, может появиться необычная сыпь.

Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд, сообщает Sky News.

Так, по словам медика, симптомы у детей и взрослых, зараженных штаммом "Омикрон", различаются. У детей проявляется одна особенность, которая не характерна для взрослых.

"Наблюдается небольшая разница в симптомах (омикрон-штамма у детей и взрослых - Ред.). Помимо головной боли, потери аппетита и усталости отличительной особенностью заражения омикрон-штаммом у детей служит необычная сыпь", - заявил Ллойд.

По его словам, высыпания фиксировались лишь у небольшой группы взрослых пациентов с Covid-19. При этом "до 15% детей с "Омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".

“Up to 15 percent of the Omicron children are getting a rash.”



GP Dr David Lloyd says there are some differences in the symptoms of children with the Omicron variant when compared to adults.



Get live #COVID updates: https://t.co/cpvhyGBvN5 pic.twitter.com/pILeOegwPI