Британские ученые заявили, что нашли "невидимую" версию коронавирусного штамма "Омикрон", которую невозможно выявить при использовании ПЦР-теста.

Об этом сообщает "The Guardian".

По словам ученых, этот "невидимый" вариант "Омикрона" британские вирусологи выявили среди образцов генома вируса, доставленных из Южной Африки, Австралии и Канады.

Ученые предполагают, что с этого времени такой вариант нового штамма коронавируса мог распространиться и в других странах.

По данным исследователей, "невидимый" вариант имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но ему не хватает отдельных элементов, обычно выявляемых ПЦР-тестом.

Таким образом, обычное тестирование может не показать, что человек, зараженный "Омикроном", является инфицированным. На сегодняшний день неизвестно, как появился этот "невидимый" вариант, но ученые уже заявилит, что он вызывает значительные опасения.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ считают, что заболевшие со штаммом коронавируса "Омикрон" переносят недуг в более легкой форме.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не зафиксировала смертельных случаев от нового штамма коронавируса "Омикрон" среди инфицированных людей.